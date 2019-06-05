Нужны консультации по двум вопросам

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Закрыт9 заявок94 просмотра

Добрый вечер. Нужна консультация по двум широким вопросам (не обязательно от одного специалиста).

1. Клевета в инстаграме (как бороться, как составить претензию, чего вообще можно добиться).

2. Нужно составить соглашение для блога о и курса похудении, снимающее ответственность.

Пишите по какому вопросу можете помочь. Спасибо.

5 лет назад
content-pro
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