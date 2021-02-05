keitt

Екатерина keitt

 
22 годаРоссия/Екатеринбург
4 года на фриланс-бирже
Был
9 месяцев назад

Добрый день!

Я дизайнер со стажем более 2х лет

Моя основная деятельность связана с полиграфией, а если точнее то:

  • Разработка макета

  • Допечатаны подготовка

  • Верстка макета

Дизайн баннеров, флаеров, визиток, прайс-листов, календарей и всего что еще можно напечатать)

При желании найду и

договорюсь с типографией в вашем городе!

Также в список навыков входит веб-дизайн

  • Полное оформление групп любых соц. сетей

  • Дизайн креативов для рекламы

  • Дизайн обложек для YouTude,

Работаю в программах:

Ingesigng, Photoshop, Illustrator, Figma

FigmaIllustratorPhotoshopВерстка макета
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$10
средняя цена заказа
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Отзывы заказчиков
loncla
Денис 
53 годаИспания
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
3 года назад
Коррекция фотографий
Екатерина выполнила задание на отлично, даже раньше оговоренного срока, без проблем внесла корректировки, всегда оставалась на связи. Рекомендую на 100% как грамотного и эффективного специалиста, обязательно буду обращаться
Отличный заказчик! С радостью посотрудничаю еще!
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