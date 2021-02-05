Добрый день!

Я дизайнер со стажем более 2х лет

Моя основная деятельность связана с полиграфией, а если точнее то:

Разработка макета

Допечатаны подготовка

Верстка макета

Дизайн баннеров, флаеров, визиток, прайс-листов, календарей и всего что еще можно напечатать)

При желании найду и

договорюсь с типографией в вашем городе!

Также в список навыков входит веб-дизайн

Полное оформление групп любых соц. сетей

Дизайн креативов для рекламы

Дизайн обложек для YouTude,

Работаю в программах:

Ingesigng, Photoshop, Illustrator, Figma