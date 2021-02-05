Добрый день!
Я дизайнер со стажем более 2х лет
Моя основная деятельность связана с полиграфией, а если точнее то:
Разработка макета
Допечатаны подготовка
Верстка макета
Дизайн баннеров, флаеров, визиток, прайс-листов, календарей и всего что еще можно напечатать)
При желании найду и
договорюсь с типографией в вашем городе!
Также в список навыков входит веб-дизайн
Полное оформление групп любых соц. сетей
Дизайн креативов для рекламы
Дизайн обложек для YouTude,
Работаю в программах:
Ingesigng, Photoshop, Illustrator, Figma
Я против войны в Украине!
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$10
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Портфолио
- Фирменный стиль для ресторана3 просмотра
- Каталог по интерактивному оборудованию2 просмотра
- Иконки для STORIES7 просмотров
- Логотип47 просмотров
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
3 года назад
Екатерина выполнила задание на отлично, даже раньше оговоренного срока, без проблем внесла корректировки, всегда оставалась на связи. Рекомендую на 100% как грамотного и эффективного специалиста, обязательно буду обращаться
Ответный отзыв
Отличный заказчик! С радостью посотрудничаю еще!