Поменять фон на фотографиях

Обработка фотографийЗавершен1 заявка178 просмотров
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Здравствуйте! Нужно изменить фон на всех фотографиях) фон оставляю на Ваше усмотрение.

1) На фотографии, где модель смотрит на ноги нужно изменить фон на голубое небо и море/океан.

2) На фотографии, где модель лежит, вместо деревянного пола хочу видеть песок.

3) На фотографии, где модель держится за платье хочу видеть бальный зал.

4) На последней фотографии хочу, чтобы взгляд был направлен на краба Себастьяна (картинку приложила). А в качестве фона можно оставить морскую тематику, как в первом случае.)

3 года назад
guest_15733726309772
4 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
bez_mandata
Филипп 
31 годУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
$33
2 дня
Работа выполнена быстро и на высоком уровне! Рекомендую к сотрудничеству!
Благодарю за интересный проект и приятное сотрудничество.)