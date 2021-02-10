Поменять фон на фотографиях

Здравствуйте! Нужно изменить фон на всех фотографиях) фон оставляю на Ваше усмотрение.

1) На фотографии, где модель смотрит на ноги нужно изменить фон на голубое небо и море/океан.

2) На фотографии, где модель лежит, вместо деревянного пола хочу видеть песок.

3) На фотографии, где модель держится за платье хочу видеть бальный зал.

4) На последней фотографии хочу, чтобы взгляд был направлен на краба Себастьяна (картинку приложила). А в качестве фона можно оставить морскую тематику, как в первом случае.)