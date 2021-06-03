Нужен сервис обработки данных поступающих по HTTP

  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Закрытнет заявок1836 просмотров

Необходимо разработать сервис, который :

Принимает на вход данные через http, полученные данные сериализовать в формат данных protocol buffers (protobuf), отправлять в ОФД, получать ответ от ОФД в формате protobuf, и отправлять обратно. При этом у клиент может быть несколько нестандартных состояний: перевод в офлайн режим, корректный выход из такого режима, обработка блокировки и т.д. 

4 года назад
monolit3
Михаил 
34 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров