Создать простую 4-5 таблиц базу в Access, сделать несложный интерфейс в Delphi и привязать его к БД в Access. Тема базы данных "Учет заказов предприятия". Проблема в том, что сроки сильно поджимают (фактически есть сутки), ...
Нужен сервис обработки данных поступающих по HTTP
Необходимо разработать сервис, который :
Принимает на вход данные через http, полученные данные сериализовать в формат данных protocol buffers (protobuf), отправлять в ОФД, получать ответ от ОФД в формате protobuf, и отправлять обратно. При этом у клиент может быть несколько нестандартных состояний: перевод в офлайн режим, корректный выход из такого режима, обработка блокировки и т.д.
Заявки фрилансеров
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