Нужен сервис обработки данных поступающих по HTTP

Необходимо разработать сервис, который :

Принимает на вход данные через http, полученные данные сериализовать в формат данных protocol buffers (protobuf), отправлять в ОФД, получать ответ от ОФД в формате protobuf, и отправлять обратно. При этом у клиент может быть несколько нестандартных состояний: перевод в офлайн режим, корректный выход из такого режима, обработка блокировки и т.д.