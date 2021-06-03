Создать БД в Access, интерфейс в Delphi, связать

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Создать простую 4-5 таблиц базу в Access, сделать несложный интерфейс в Delphi и привязать его к БД в Access. Тема базы данных "Учет заказов предприятия". Проблема в том, что сроки сильно поджимают (фактически есть сутки), в связи со срочностью готов платить больше.

Delphi
4 года назад
guest_16231047120775
4 года в сервисе
Был
4 года назад

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