Необходимо разработать скрипт на php который будет получать данные о лидах и звонках из amoCRM и складывать их в базу данных MySQL (Google Cloud SQL) в двух режимах: - при наступлении события (webhook'ами) ...
Создать БД в Access, интерфейс в Delphi, связать
Создать простую 4-5 таблиц базу в Access, сделать несложный интерфейс в Delphi и привязать его к БД в Access. Тема базы данных "Учет заказов предприятия". Проблема в том, что сроки сильно поджимают (фактически есть сутки), в связи со срочностью готов платить больше.
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