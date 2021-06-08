Нужно написать бот, который будет переписываться с пользователями auto.ru и забирать телефон который они дадут в базу.

Цель выведать и собрать в базу телефоны пользователей по моделям авто.

Не те номера что указаны, которые подставные. А те что юзеры сами скинут в переписке.

Кто может или знает как реализовать - пишите.