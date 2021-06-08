Создать окно графического отображения данных на Qt

- Создать окно графического отображения данных (типа линейных графиков)

- Написать алгоритм динамического прореживания данных при отображении

- Реализовать базовые инструменты взаимодействия с данными со стороны пользователя (добавить данные, удалить, переместить).

Подробное ТЗ составлено, будет выслано заиинтересовавшимся специалистам

Макет интерфейса приложения и взаимодействия с пользователем сделан в Adobe XD

Технические требования:

Qt 5

C++ 14/17

Multithreaded IO

Использование GPU для ускорения отображения (при необходимости)

Особенности задачи:

Большой объем данных – от 1Гб до 100Гб в одном проекте при высоких требованиях к производительности и времени отклика на действия пользователя

Бюджет может быть изменен после ознакомления с тех заданием.