Восстановление зашифрованных фалов, алгоритм шифрования AES

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Закрытнет заявок4127 просмотров

Всем доброго дня!

Поймали шифровальщика на серваке, нужна помощь в восстановление файлов, базы 1С.

В письме указано что файлы зашифрованы алгоритмом шифрования AES.

4 года назад
guest_14929555456448
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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