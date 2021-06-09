Парсер с одного ИМ в другой

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Закрыт6 заявок7445 просмотров

Необходимо спарсить данные с сайта dveri.com для дальнейшей их закачки на другой ресурс

4 года назад
tttons
Антон 
42 года
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2 года назад

Заявки фрилансеров

Евгений
 
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Владимир
 
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2 месяца назад
4 года назад

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