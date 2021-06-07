Нужна помощь с импортом данных из таблицы Google Spreadsheet -Roboform

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Закрыт1 заявка4346 просмотров

https://help.roboform.com/hc/en-us/articles/360019139931-How-to-Import-from-a-CSV-Win-

нужна помощь как правильно сформировать CVS файл , чтобы работало в Roboforme

4 года назад
dnetro
45 лет
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Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Роман
 
27 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
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