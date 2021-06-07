Нужно написать бот, который будет переписываться с пользователями auto.ru и забирать телефон который они дадут в базу. Цель выведать и собрать в базу телефоны пользователей по моделям авто. Не те номера что указаны, ...
Нужно сделать базу данных ресторанного бизнеса по скринам из диплома
Все таблицы все есть,надо все это сделать в программа sql server 2008 r2
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