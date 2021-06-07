Нужно сделать базу данных ресторанного бизнеса по скринам из диплома

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Закрыт2 заявки1669 просмотров

Все таблицы все есть,надо все это сделать в программа sql server 2008 r2

SQL
4 года назад
guest_16233178834618
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

avramenkob96
Богдан 
28 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв(-1)
4 года назад
$22
3 дня
Escrow
Заказчик обманул меня

Заявки фрилансеров

Виктор
 
34 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
avramenkob96
Богдан 
28 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв(-1)
4 года назад

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