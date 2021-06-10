Включить методы ФИФО и ЛИФО

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В конфигурации УТ для текущей базы необходимо включить метод ФИО и ЛИФО для учета сроков годности и продажи первых полученных товаров первыми, а так же расчета себестоимости. ДЛя текущей базы будет необходимо создать новый вид товаров и цен.

4 года назад
sta1ker2009
Дмитрий 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад

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