Доработка карточки для сайта. PHP и SQL

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Закрыт4 заявки5190 просмотров

Доработка сайта. Нужно добавить в существующую бд картинки чтоб они отображались на карточках. PHP, SQL.

PHPSQL
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guest_16234121280496
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