Исправить запись айди в базу данных, почему-то $order_id неправильно

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Закрытнет заявок343 просмотра

Исправить запись айди в базу данных, почему-то  $order_id не работает

4 года назад
guest_16033448791415
5 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров