Создать базу данных MySQL

$2000
  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Закрыт5 заявок5064 просмотра

Нужно создать базу данных MySQL, (Linux),

сделать сайт, с подключением к базе MySQL

Стоимость за проект обсуждаем, оплата достойная))

LinuxMySQL
4 года назад
Wlodek
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