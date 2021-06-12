Создать админку

Нужно сделать админку что бы не держать все заказы в Excel.

Готов бэк, нужен web-интерфейс. Есть база данных, в нее перенесены заказы и товары. Так же ест API, в который сделал существенную часть логики управления. Сейчас нужен интерфейс создания/редактирования заказов – это 7 отдельных страниц .