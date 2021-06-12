Создать админку

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Нужно сделать админку что бы не держать все заказы в Excel. 

Готов бэк, нужен web-интерфейс. Есть база данных, в нее перенесены заказы и товары. Так же ест API, в который сделал существенную часть логики управления. Сейчас нужен интерфейс создания/редактирования заказов – это 7 отдельных страниц .

4 года назад
ANDWR
Фомин 
37 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад

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