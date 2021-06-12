База данных на SQL Server Management Studio

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Вот скриншот таблиц и связей. Нужно будет ещё реализовать запросы к ней, а потом оптимизировать работу 3-х из них (но это не сразу)

SQL
4 года назад
guest_16230772136204
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Александр
 
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Был
21 день назад
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4 года назад