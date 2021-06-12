Нужно сделать админку что бы не держать все заказы в Excel. Готов бэк, нужен web-интерфейс. Есть база данных, в нее перенесены заказы и товары. Так же ест API, в который сделал существенную часть логики ...
База данных на SQL Server Management Studio
Вот скриншот таблиц и связей. Нужно будет ещё реализовать запросы к ней, а потом оптимизировать работу 3-х из них (но это не сразу)
Заявки фрилансеров
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