Поиск и выгрузка дата сетов

Требуется найти и выгрузить данных из государственных и других информационных систем для последующей обработки.Отрасль: строительство, гос.закупки. Задача найти наборы данных, указанные ниже:- Бухгалтерская отчетность, в т.ч. бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств (например ресурс БФО) начиная с 2010 года.- Реестр компаний, попавших в реестр недобросовестных поставщиков (РНП на ЕИС Госзакупки).- Информацию из РНП, включая причину попадания в РНП, номер закупки, причину попадания в РНП. - Данные из реестра СРО, в т.ч. дата включения, название СРО, уровень допусков.- Данные о проверках, штрафах и предписаниях стройнадзора- Информация о просроченной задолженности по штрафам, наложенным на юридические лица- Данные из ЕГРЮЛ, включая ИНН, место регистрации, уставной капитал, учредители, директора, адрес регистрации и др. - Данные о среднесписочной численности персонала- Данные о выплаченных зарплатах- Данные об участии в тендерах по всем площадкам- Данные об участии в арбитражных делах- Любые данные о наличии контрагентов- Любые данные о наличии контрагентах- Данные о банкротных процедурах- Данные о сотрудниках организации, являющихся специалистами НОПРИЗ (Национальный реестр специалистов)- Сведения о наличии купленного лицензионного ПО, например, продуктов Autodesk или Microsoft- Наличие сертификатов, например, ISO 9001 Этапы:Понимаем доступность данныхСоздаем базу компаний, включенных и не включенных в РНП.По данным компаниям собираем открытую информацию Кратко о работе:Задача: Проверка корреляции независимых и зависимой переменной для проверки гипотезы с помощью логарифмической регрессии.Зависимая переменная - Включение компании в список РНП.Независимые переменные:- Данные бухгалтерской отчетности- Информация о компании: среднесписочная численность, изменения в ЕГРЮЛ, - Все доступные переменные из условий закупки и информация об исполнении контракта.- Данные из реестра СРО- Данные о компании