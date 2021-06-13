Сделать базу нужно при помощи Microsoft SQL Server. Сроки: 4 дня. Для более подробной информации пишите в личные сообщения.
Энциклопедия Динозавров на WPF (Visual Studio).С БД : MongoDb.
Здравствуйте, из предложенного файла нужно сделать энциклопедию Динозавров (Visual Studio WPF). (Окна регистрации сделано, нужно окно авторизации, окно поиска и добавления динозавров). Нужно все это передавать через БД MongoDb. Срок работы 1 - 2 дня. Если сделайте быстро на 100р больше дам. Вся программа пишеться на языке C#
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