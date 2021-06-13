Энциклопедия Динозавров на WPF (Visual Studio).С БД : MongoDb.

$20
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Закрыт1 заявка740 просмотров

Здравствуйте, из предложенного файла нужно сделать энциклопедию Динозавров (Visual Studio WPF). (Окна регистрации сделано, нужно окно авторизации, окно поиска и добавления динозавров). Нужно все это передавать через БД MongoDb. Срок работы 1 - 2 дня. Если сделайте быстро на 100р больше дам. Вся программа пишеться на языке C#

MongoDB
4 года назад
AxeManI
Расиф 
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4 года в сервисе
Был
2 года назад

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Московский
 
24 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад