Создать базу данных для сельхозтехники

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Завершен1 заявка1554 просмотра

Сделать базу нужно при помощи Microsoft SQL Server.

Сроки: 4 дня. 

Для более подробной информации пишите в личные сообщения. 

SQL
4 года назад
ytrDnepr
39 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

adsavchenko
Александр 
30 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
$65
4 дня
Escrow
База сделана отлично, очень качественно и в срок. Буду рад дальнейшему сотрудничеству

Заявки фрилансеров

adsavchenko
Александр 
30 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад