Требуется найти и выгрузить данных из государственных и других информационных систем для последующей обработки.Отрасль: строительство, гос.закупки. Задача найти наборы данных, указанные ниже:- Бухгалтерская отчетность, в т.ч. бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных ...
Создать базу данных для сельхозтехники
Сделать базу нужно при помощи Microsoft SQL Server.
Сроки: 4 дня.
Для более подробной информации пишите в личные сообщения.
Выбранный исполнитель
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