Курсовая работа по Базам Данных на Microsoft SQL Server.

$56
  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Завершен1 заявка1664 просмотра

Время на выполнение 4-5 дней. Все детали описаны в задании. Просьба откликнуться только тем кто работал с Microsoft SQL Server. 

SQL
4 года назад
KolyaGrekalo
22 года
5 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

adsavchenko
Александр 
30 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
$56
5 дней
Escrow
Работаем с Александром уже второй раз. Работой доволен, рекомендую)

Заявки фрилансеров

adsavchenko
Александр 
30 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад