Описание: У нас успешно работают несколько проектов в вертикали гемблинга, соответственно уже выработалась определенная клиентская база (телефонные номера), которая каждый день пополняется, но на данный момент не монетизируется.Поэтому, сейчас мы находимся в поиске специалиста, который ...
Написать скрипт или алгоритм
Приветствую!
Задача для опытного пользователя вполне тривиальная и очень легкая.
Необходимо написать скрипт или алгоритм, который будет меня уведомлять о том, что прошла операция по кошельку в блокчейне, когда происходит какое - либо движение: покупка, продажа, перевод итд, меня должны уведомить
По этому примеру построен бот в телеграме. @EtherDROPS_bot, для его работы нужно просто добавить адрес и он уведомляет о каждой транзакции. Но, туда можно добавить всего максимум 15 адресов и у него очень долгий отклик.
Сайт на котором происходят транзакции: https://bscscan.com/
Еще раз в двух словах, что мне нужно: я добавляю адрес кошелька и бот меня уведомляет об операции.
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