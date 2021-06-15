Приветствую!

Задача для опытного пользователя вполне тривиальная и очень легкая.

Необходимо написать скрипт или алгоритм, который будет меня уведомлять о том, что прошла операция по кошельку в блокчейне, когда происходит какое - либо движение: покупка, продажа, перевод итд, меня должны уведомить

По этому примеру построен бот в телеграме. @EtherDROPS_bot, для его работы нужно просто добавить адрес и он уведомляет о каждой транзакции. Но, туда можно добавить всего максимум 15 адресов и у него очень долгий отклик.

Сайт на котором происходят транзакции: https://bscscan.com/

Еще раз в двух словах, что мне нужно: я добавляю адрес кошелька и бот меня уведомляет об операции.