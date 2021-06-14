Задача бота - собирать анкеты по нескольким критериям и вносить их в базу (табличку) Возьмем пример. Бот собирает анкеты людей по 3 категориям - месяц рождения, город рождения и ...
Тестирование продукта
Знание апи и умение работать с базами данных на фултайм
Предпочтение отдам специалистам из Украины, Желательно Днепр (офис)
Коммерческий опыт от трех лет
Умение формировать требования функциональные мастхэв
Заявки фрилансеров
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