Сделать телеграмм бота

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Задача бота - собирать анкеты по нескольким критериям и вносить их в базу (табличку)

Возьмем пример. Бот собирает анкеты людей по 3 категориям - месяц рождения, город рождения и имя.

- Месяца рождения - пользователь в боте выбирает из базы месяцев один

- Город рождения - пользователь в боте выбирает из базы городов один

- Имя - пользователь вбивает имя вручную

То есть грубо говоря есть категории, где бот предлагает варианты, а есть, категории, где пользователь вбивает ответ в свободной форме Так же должна быть функция у всех пользователей бота изменить данные в анкете, либо удалить прошлые данные, которые он вводил ранее (грубо говоря он совершил ошибку при заполнение).

Тут я вижу несколько вариантов: либо пользователь может как то отметить эту анкету (цветом), либо может ее удалить. Дальше эта информация попадает в таблицу (лучше Excel/Гугл Таблицы, но можно просто базу данных).

Очень важно, чтобы данные заполнялись структурировано, то есть чтобы заполненные данные относились к одной категории.

Второй момент: Один из пользователей в боте (администратор) должен иметь дополнительную кнопку - выгрузка базы: тогда он и получит выгрузку всей базы с текущими анкетами людей

Третий момент: Я, как администратор хочу иметь возможно менять базы категорий (то есть грубо говоря я хочу сам иметь возможность добавить в категории "Город рождения" какой то еще город). Если будет возможность мне самому добавлять сами категории с базами вариантов - будет отлично)

_________________

На самом деле это почти точь в точь, что и Гугл форма. То есть пользователь заполняет форму, где есть вопросы, в которых нужно выбрать один из вариантов ответов, есть строки, где можно вписать свободный ответ.

И дальше администратор имеет право просмотреть Гугл таблицу, где видны упорядочите ответы пользователей

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