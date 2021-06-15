Добрый день! Есть программное обеспечение для учета, нам необходимо сделать интеграцию с Wildberries. Чтобы была синхронизация товаров из нашего наличия с кабинетом wildberries и обратно. Все необходимые ...
Сделать телеграмм бота
Задача бота - собирать анкеты по нескольким критериям и вносить их в базу (табличку)
Возьмем пример. Бот собирает анкеты людей по 3 категориям - месяц рождения, город рождения и имя.
- Месяца рождения - пользователь в боте выбирает из базы месяцев один
- Город рождения - пользователь в боте выбирает из базы городов один
- Имя - пользователь вбивает имя вручную
То есть грубо говоря есть категории, где бот предлагает варианты, а есть, категории, где пользователь вбивает ответ в свободной форме Так же должна быть функция у всех пользователей бота изменить данные в анкете, либо удалить прошлые данные, которые он вводил ранее (грубо говоря он совершил ошибку при заполнение).
Тут я вижу несколько вариантов: либо пользователь может как то отметить эту анкету (цветом), либо может ее удалить. Дальше эта информация попадает в таблицу (лучше Excel/Гугл Таблицы, но можно просто базу данных).
Очень важно, чтобы данные заполнялись структурировано, то есть чтобы заполненные данные относились к одной категории.
Второй момент: Один из пользователей в боте (администратор) должен иметь дополнительную кнопку - выгрузка базы: тогда он и получит выгрузку всей базы с текущими анкетами людей
Третий момент: Я, как администратор хочу иметь возможно менять базы категорий (то есть грубо говоря я хочу сам иметь возможность добавить в категории "Город рождения" какой то еще город). Если будет возможность мне самому добавлять сами категории с базами вариантов - будет отлично)
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На самом деле это почти точь в точь, что и Гугл форма. То есть пользователь заполняет форму, где есть вопросы, в которых нужно выбрать один из вариантов ответов, есть строки, где можно вписать свободный ответ.
И дальше администратор имеет право просмотреть Гугл таблицу, где видны упорядочите ответы пользователей
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