Поиск по шести параметрам в Access или Excel

  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Завершен1 заявка992 просмотра

Нужно создать пустую базу данных ( заполнять буду сам) с поиском по шести параметрам и возможностью установки точности поиска. Результат поиска должен выдавать строку ( или несколько в зависимости от точности поиска )

В файле есть ссылка на сайт где можно посмотреть как устроен поиск.

4 года назад
guest_16240096402268
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

wlbmv
40 лет
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
4 года назад
$45
3 дня
Всё супер! Быстрое и качественное выполнение.
Всё отлично хороший заказчик.

Заявки фрилансеров

wlbmv
40 лет
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
4 года назад

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