Поиск по шести параметрам в Access или Excel

Нужно создать пустую базу данных ( заполнять буду сам) с поиском по шести параметрам и возможностью установки точности поиска. Результат поиска должен выдавать строку ( или несколько в зависимости от точности поиска )

В файле есть ссылка на сайт где можно посмотреть как устроен поиск.