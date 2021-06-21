Задача включает разработку алгоритмов преобразования данных для бизнес-задач, формирование системных требований для выгрузок и интеграций. Необходимо контролировать качество и актуальность данных для управленческой отчетности. Плюсом будет опыт в сельском хозяйстве, знание SQL и скриптовых языков программирования, а также опыт с системами BI и DWH.
Поиск по шести параметрам в Access или Excel
Нужно создать пустую базу данных ( заполнять буду сам) с поиском по шести параметрам и возможностью установки точности поиска. Результат поиска должен выдавать строку ( или несколько в зависимости от точности поиска )
В файле есть ссылка на сайт где можно посмотреть как устроен поиск.
Выбранный исполнитель
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