Аналитика данных

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Закрыт2 заявки7054 просмотра

Задачи:

  • разрабатывать и реализовывать алгоритмы преобразования данных для решения бизнес-задач
  • формировать системные требования для формирования выгрузок данных и интеграций между системами-источниками и КХД;
  • контролировать качество, актуальность и полноту данных, получаемых из информационных систем, для целей составления управленческой отчетности и анализа.

    Будет плюсом, если:

    • имеете высшее техническое образование;
    • знаете SQL и знаете любой скриптовый язык программирования, желательны знания статистики и анализа;
    • есть опыт работы в сельском хозяйстве или понимание сельскохозяйственных процессов;
    • имеете опыт работы с системами BI, DWH и/или системами ETL - желательно;
    • готовы к интенсивной работе, ответственны, аккуратны и имеете аналитический склад ума.
SQL
4 года назад
salavatovnurlan
Нурлан 
30 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Вячеслав
 
45 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
Евгений
 
48 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад

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