Консультация по smart contract btc blockchain

Добрый день!

Как бы Вы решили данный вопрос: "Компания Telegram анонсирует эмиссию своих токенов, которые покупаются за BTC. На основании этой информации создается смарт-контракт о том, что некий "пул" BTC обменяется своевременно на данные токены. Спустя время компания Telegram сталкивается с непреодолимыми преградами эмиссии токенов о чем публично заявляет. Тем не менее, находит решение данной проблемы в создании облигаций Telegram. То есть принципиальное решение вопроса нашлось (нельзя токены - можно облигации), но тут менеджмент Telegram сталкивается с другой проблемой: как сохранить тех инвесторов, которые уже были, и сохранить их право на данную инвестицию. У инвесторов "на руках" смарт-контракты BTC-TON. Как сделать так, чтобы их контракты превратились в BTC-Облигации?