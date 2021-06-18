Настройка и поддержка tableau

  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Закрытнет заявок6475 просмотров

Нам нужен специалист ,который будет в Tableau настраивать отчеты для внутренних заказчиков и контролировать качество и качество, актуальность и полноту данных, получаемых из информационных систем, для целей составления управленческой отчетности и анализа.

Требования

- знаете SQL и знаете любой скриптовый язык программирования, желательны знания статистики и анализа;

-опыт работы с системами BI

SQL
4 года назад
salavatovnurlan
Нурлан 
30 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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