Создание тз со скринами для LeadManagement системы. Желательно знание бд SQL
Настройка и поддержка tableau
Нам нужен специалист ,который будет в Tableau настраивать отчеты для внутренних заказчиков и контролировать качество и качество, актуальность и полноту данных, получаемых из информационных систем, для целей составления управленческой отчетности и анализа.
Требования
- знаете SQL и знаете любой скриптовый язык программирования, желательны знания статистики и анализа;
-опыт работы с системами BI
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