ТЗ по созданию торговой площадки для торговли мясосырьем. Задача: создания маркетплейса с использованием скрипта molotok. РОЛИ УЧАСТНИКОВ: В торговой площадке участвую 3 категории пользователей: Производитель 1. Размещает свои наименования в соответствии с библиотекой позиций. 2. Имеет возможность торговать с Трейдерами или импортерами напрямую. 3. Обозначает объем период поставки и цену на каждую из размещаемых наименований Трейдер Имеет возможность покупать у производителя напрямую размещая бид (ставку) на размешенное наименование товара производимое в определенный

срок. Имеет возможность продавать импортеру размещая наименования и сроки поставки. Импортер: Имеет возможность покупать наименования напрямую у производителя, размещая биды (ставки-заявки) на конкретные партии

наименований размещаемых производителем. Имеет возможность покупать наименования напрямую у трейдера, размещая биды (ставки-заявки) на конкретные партии наименований размещаемых трейдером. Система бидов: организована по принципу аукциона Продавец (Производитель или трейдер) размещает товар и сроки поставки товара. Покупатель (Трейдер или импортер) размещает биды на конкретные партии товара. Продавец выбирает из размещенных на предложение бидов наиболее интересное предложение. Продавец имеет возможность ограничивать количество товара который он готов продать по

цене заявленной покупателем (например на бид 3 рубля размещенный на партию 100

кг, продавец может выслать подтверждение, ограничив количество со 100 до 25 метрических

тонн. Все действия игроков на площадке помимо информации отражаемой на торговой площадке дублируются в виде письма на электронную почту

пользователя. При заключении сделки на электронные адреса обоих участников сделки высылается подтверждение с указанием наименования товара количества и

срока поставки. ФОЛЛОУ АП и РЕЙТИНГ: при высылке подтверждений на электронный адрес продавца и покупателя высылается уникальный номер сделки. В случае

неисполнения покупателем или продавцом условий сделки, каждый из участников

имеет возможность поставить выбрать сделку из своего листа сделок заключенных

на личной странице и поставить отметку «не исполнено», при этом системе в рейтинге

пользователя запишет номер сделки объем и общую сумму неисполненной сделки,

данная информация будет общедоступна при просмотре страницы пользователя. К примеру рейтинговая шкала участника будет составлять 0 ЕДИНИЦ. С каждой заключенной сделкой шкала рейтинга будет расти. С каждой

сделкой по которой обязательства не исполнены шкала будет падать. Аналитика и бегущая строка: Необходимо будет сделать запрос к базе данных касательно самой высокой и самой низкой цены на каждую позицию и возможность размещать эти

цифры на бегущей строке. Необходимо будет сделать общий счетчик суммы сделок который будет отображаться на стартовой странице. БИБЛИОТЕКА ТОВАРОВ (БУДЕТ ПРЕДОСТАВЛЕНА ИЗНАЧАЛЬНАЯ) НЕОБХОДИМА ВОЗМОЖНОСТЬ ДОБАВЛЕНИЯ: НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА ТИП УПАКОВКИ (КОРОБ, СТОКИНЕТ) ВЕС ЕДИНИЦЫ УПАКОВКИ ЕДИНИЦА ПРОДАЖИ: ЕДИНИЦА В КОТОРОЙ ТОВАР ВЫСТАВЛЯЕТСЯ НА ПРОДАЖУ УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ: EXW-EXWORKS CIF-COST INSURANCE AND FREIGHT CFR-COST AND FREIGHT Порт/страна назначения НА ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЕ НЕОБХОДИМО БУДЕТ РАЗМЕСТИТЬ DASHBOARD-ТАБЛИЦУ АВОМАТИЧЕСКИ ОБНОВЛЯЕМУЮ С 10-15 ПОСЛЕДНИМИ СДЕЛКАМИ (ЗАПРОС ИЗ БАЗЫ ДАННЫХ ПО ЗАКЛЮЧЕННЫМ СДЕЛКАМ) Необходимо будет настроить блок биллинга: Оплата – отдельно взятой сделки Оплата – месячного доступа к базе данных(для этого заказчик при формировании заказа и

оплаты необходимо крепить пользователя к IP-чтобы исключить пользование одним и тем же аккаунтом на других компьютерах) Необходимо будет сделать мобильную версию системы.