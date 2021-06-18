Создание бэк-енд части приложения с функционалом регистрации пользователей, авторизации и управления ролями: Суперадмин, Админ, Суперпользователь, Пользователь. Реализация возможностей добавления компаний, управления доступом пользователей, формирования нотификаций, бэкапа системы и подготовки отчетов в PDF. Необходима интеграция с API для подтверждения данных и парсинга информации.
Скрипт для гугл-таблицы
Задание: Необходимо написать скрипт для гугл-таблицы, который будет переносить данные из таблицы в слайды гугл-презентаций.
Сейчас есть вот такой тестовый скрипт
Current script:
function fillTemplate() {
var Presentation_ID= "ключ";
var Prensentation=SlidesApp.openById(Presentation_ID);
var values= SpreadsheetApp.getActive().getDataRange().getValues();
values.forEach(function(row){
var templateVariable= row[0];
var templateValue= row[1];
Prensentation.replaceAllText(templateVariable, templateValue);
});
}
Нужен такой, который соединяет 99 слайдов с 99 диапазонами.
Цель: содержание очень объемное, если вручную создавать все презентации можно сойти с ума.
Необходимо провести скайп с демонстрацией экрана, чтобы подробнее все объяснить и помочь сориентироваться в таблице.
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