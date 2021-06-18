Задание: Необходимо написать скрипт для гугл-таблицы, который будет переносить данные из таблицы в слайды гугл-презентаций.

Сейчас есть вот такой тестовый скрипт

Current script:

function fillTemplate() {

var Presentation_ID= "ключ";

var Prensentation=SlidesApp.openById(Presentation_ID);

var values= SpreadsheetApp.getActive().getDataRange().getValues();

values.forEach(function(row){

var templateVariable= row[0];

var templateValue= row[1];

Prensentation.replaceAllText(templateVariable, templateValue);

});

}

Нужен такой, который соединяет 99 слайдов с 99 диапазонами.

Цель: содержание очень объемное, если вручную создавать все презентации можно сойти с ума.

Необходимо провести скайп с демонстрацией экрана, чтобы подробнее все объяснить и помочь сориентироваться в таблице.