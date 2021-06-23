https://www.rgtrust.ru
Написание бэк-енд части приложения с авторизацией и разделением ролей
1. Регистрация и авторизация.
Поля при регистрации:
- Логин
- Номер телефона (по номеру телефона в м/нар формате, подтверждение по SMS, API провайдера предоставим)
2. Роли пользователей: Суперадмин, Админ, Суперпользователь, Пользователь
a) Суперадмин:
- владелец всего с правами просмотра, добавления, редактирования и удаления любой информации по любому пользователю;
- возможность добавлять/удалять сущности Администраторов, Суперпользователей, Пользователей
b) Админ:
- право просмотра, добавления, редактирования и удаления информации по пользователю, доступ к которому ему предоставит Суперадмин;
- возможность добавлять/удалять сущности Суперпользователей, Пользователей
- возможность формирования нотификаций у админов по проблемам, которые появляются у Суперпользователей/Пользователей, доступ к которым ему предоставит Суперадмин
c) Суперпользователь (непосредственно тот, кто регистрируется в платформе (пункт 1)):
- возможность добавления нескольких компаний в своем профиле, между которыми он может переключаться через выпадающий список, информация о компаниях между собой никак не связана. Компания становится активной только после подтверждения этого Админом/Суперадмином, у которого должны появляться уведомления об этом с соответствующим функционалом ОК/Отмена и возможностью редактирования введенной информации о компании.
Далее описан функционал одной компании (такой функционал должен дублироваться у каждой заведенной компании для любого Суперпользователя)
- возможность добавления Пользователей (Пользователи могут иметь доступ к одной компании Суперпользователя, но не иметь доступа к другой, а могут иметь доступ ко всем)
- возможность определять права Пользователей (Пользователь имеет права изменения/добавления/удаления/чтения информации)
d) Пользователь (в зависимости от выделенных прав Суперпользователем/этот же функционал должен быть и Суперпользователя):
- возможность введения стартовых данных в определенные поля, данные в некоторые поля нужно будет подтягивать из другого сервиса по API
- возможность формирования нотификаций при наступлении определенной даты, а также формирование PDF-файла и отправка на почту по шаблону содержащему некоторые поля из форм
- возможность формирования трабл-тикетов, которые будут формироваться в уведомления у админа, к которому закреплена данная компания
- возможность поиска и автоподтягивания данных между двумя таблицами по некоторым параметрам (одному или нескольким, возможно частичное совпадение)
- возможность парсить выписку банка (xml или txt) и автоматически добавлять данные из нее в таблицу
- возможность заведения шаблонов
3) Ежедневный бэкап системы
4) Формирование итоговых таблиц в PDF (и в самом разделе на странице) по определенной логике с установкой фильтров (или фильтров по умолчанию), в которую будут по описанному принципу подтягиваться данные из имеющихся таблиц БД (дата, суммы и т.д.).
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