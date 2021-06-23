Написание бэк-енд части приложения с авторизацией и разделением ролей

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Закрыт3 заявки6242 просмотра

1. Регистрация и авторизация.

Поля при регистрации:

- Логин

- e-mail

- Номер телефона (по номеру телефона в м/нар формате, подтверждение по SMS, API провайдера предоставим)

2. Роли пользователей: Суперадмин, Админ, Суперпользователь, Пользователь

a) Суперадмин:

- владелец всего с правами просмотра, добавления, редактирования и удаления любой информации по любому пользователю;

- возможность добавлять/удалять сущности Администраторов, Суперпользователей, Пользователей

b) Админ:

- право просмотра, добавления, редактирования и удаления информации по пользователю, доступ к которому ему предоставит Суперадмин;

- возможность добавлять/удалять сущности Суперпользователей, Пользователей

- возможность формирования нотификаций у админов по проблемам, которые появляются у Суперпользователей/Пользователей, доступ к которым ему предоставит Суперадмин

c) Суперпользователь (непосредственно тот, кто регистрируется в платформе (пункт 1)):

- возможность добавления нескольких компаний в своем профиле, между которыми он может переключаться через выпадающий список, информация о компаниях между собой никак не связана. Компания становится активной только после подтверждения этого Админом/Суперадмином, у которого должны появляться уведомления об этом с соответствующим функционалом ОК/Отмена и возможностью редактирования введенной информации о компании.

Далее описан функционал одной компании (такой функционал должен дублироваться у каждой заведенной компании для любого Суперпользователя)

- возможность добавления Пользователей (Пользователи могут иметь доступ к одной компании Суперпользователя, но не иметь доступа к другой, а могут иметь доступ ко всем)

- возможность определять права Пользователей (Пользователь имеет права изменения/добавления/удаления/чтения информации)

d) Пользователь (в зависимости от выделенных прав Суперпользователем/этот же функционал должен быть и Суперпользователя):

- возможность введения стартовых данных в определенные поля, данные в некоторые поля нужно будет подтягивать из другого сервиса по API

- возможность формирования нотификаций при наступлении определенной даты, а также формирование PDF-файла и отправка на почту по шаблону содержащему некоторые поля из форм

- возможность формирования трабл-тикетов, которые будут формироваться в уведомления у админа, к которому закреплена данная компания

- возможность поиска и автоподтягивания данных между двумя таблицами по некоторым параметрам (одному или нескольким, возможно частичное совпадение)

- возможность парсить выписку банка (xml или txt) и автоматически добавлять данные из нее в таблицу

- возможность заведения шаблонов

3) Ежедневный бэкап системы

4) Формирование итоговых таблиц в PDF (и в самом разделе на странице) по определенной логике с установкой фильтров (или фильтров по умолчанию), в которую будут по описанному принципу подтягиваться данные из имеющихся таблиц БД (дата, суммы и т.д.). 

4 года назад
guest_16076887721477
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Артур
 
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