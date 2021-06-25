Оператор/фрилансер по сбору базы данных

  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Закрыт6 заявок8505 просмотров

Обязанности:

Сбор контактных данных с крупных европейских выставок.

Необходимая информация:

1. Электронная почта

2. Имя ЛПР (при наличии)

3. Страна компании

Требования:

· Базовые знания английского языка

Вознаграждение за кол-во обработанных компаний по договоренности. Оплата в течении 2 суток после сдачи БД.

4 года назад
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Заявки фрилансеров

Рома
 
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