Требуется разработка онлайн торговой площадки для торговли мясосырьем с использованием скрипта molotok. Платформа должна включать роли пользователей: производитель, трейдер и импортер, а также систему бидов и рейтингов. Необходима интеграция аналитики, возможность добавления товаров и настройки блока биллинга. Также требуется мобильная версия сайта и автоматическое обновление данных о последних сделках.
Оператор/фрилансер по сбору базы данных
Обязанности:
Сбор контактных данных с крупных европейских выставок.
Необходимая информация:
1. Электронная почта
2. Имя ЛПР (при наличии)
3. Страна компании
Требования:
· Базовые знания английского языка
Вознаграждение за кол-во обработанных компаний по договоренности. Оплата в течении 2 суток после сдачи БД.
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