ITспециалист по machine learning, data science, neural networks, AI

$5000
  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Закрытнет заявок5776 просмотров

Это не вакансия. Работа разовая. 1 проект.

Нужен специалист в области machine learning, data science, neural networks, artificial intellect

https://docs.google.com/document/d/1vwW4JiovVhy8usOJLiVC7fHkiBNVNd5K9cmAlClMn5A/edit?usp=sharing

Машинное обучение
4 года назад
yazik008
Сергей 
38 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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