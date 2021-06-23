Необходим фрилансер для сбора контактных данных с крупных европейских выставок. Требуется получить email, имя ЛПР и страну компании. Базовые знания английского языка обязательны. Оплата по количеству обработанных компаний в течение 2 суток после сдачи базы данных.
ITспециалист по machine learning, data science, neural networks, AI
Это не вакансия. Работа разовая. 1 проект.
Нужен специалист в области machine learning, data science, neural networks, artificial intellect
https://docs.google.com/document/d/1vwW4JiovVhy8usOJLiVC7fHkiBNVNd5K9cmAlClMn5A/edit?usp=sharing
Заявки фрилансеров
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