Необходимо обзвонить нашу базу клиентов размером 3000 контактов. Цель обзвона- получение заявок на расчет стоимости поставки материалов. Мы даем возможность работать в нашей CRM-системе, с нашей телефонией. По оплате: 5 рублей за каждый успешный звонок (где есть диалог с клиентом) и 50 рублей за каждую заявку от клиента. База теплая! Можно собрать много заявок!