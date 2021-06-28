Сделать сводную таблицу в гугл-таблице

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Закрыт6 заявок1903 просмотра

Есть гугл-форма, которую ежедневно заполняют администраторы отелей.

Ответы все стекаются в отдельный лист в гугл-таблице.

Необходимо вывести эти данные в отдельную сводную таблицу,  дополнив несколькими колонками.

Ссылка на гугл-форму: форма

Ссылка на образец таблицы: таблица

4 года назад
ivandamari
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