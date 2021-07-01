Нужно спарсить отзывы на магазинах с Яндекс.Маркета.

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Закрыт6 заявок1783 просмотра

Добрый день. Мне нужно спарсить отзывы о интернет магазинах с Яндекс. Макрета. Я даю список URL по которым нужно ходить и парсить информацию, там около 23 028 URL.

Данные нужно отдать в XML либо JSON. Либо сразу в двух форматах.

Что нужно парсить на страницах?

Название магазина - http://joxi.ru/Rmz3Ly4tM8B4d2

Кол-во отзывов о магазине - http://joxi.ru/krDw5QXt4paYDA

h1, ссылку на магазин, все данные с таблицы, которые там есть - http://joxi.ru/eAOvnOQikM3X62

Все данные с этих таблиц - http://joxi.ru/E2pQNZ4iGlgNDA

Весь текст отзыва, имя пользователя, его автарку, кол-во оценок, которое поставил пользователь магазину, http://joxi.ru/Drlj1W4UyLNgL2

и в целом все отзывы, которые есть о магазине.

Указывайте примерный бюджет и сроки.

4 года назад
miraed
29 лет
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2 года назад

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4 года назад
4 года назад

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