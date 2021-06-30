Необходим фрилансер для сбора контактных данных с крупных европейских выставок. Требуется получить email, имя ЛПР и страну компании. Базовые знания английского языка обязательны. Оплата по количеству обработанных компаний в течение 2 суток после сдачи базы данных.
В Excel запрограммировать вычисления и построения графиков
В Excel файле имеется лист с базой данных биржевых котировок (цена открытия, цена закрытия, цена min, цена max) вплоть до вчерашнего дня. А также есть лист, на который интерактивно поступают данные котировок по сегодняшнему дню.
На основе этих данных нужно сделать, чтобы можно было по нажатию кнопки строить свечной график (в т.ч. несколько графиков) по выбранному промежутку времени.
А также сделать, чтобы непосредственно на свечном графике или отдельном, можно было строить линии экспоненциальных скользящих средних - до 8 линий с разными задаваемыми параметрами - количество периодов n за которое строится, коэф-т α
Exponential Moving Average (EMA) — экспоненциальное скользящееEMAn = α * P + (1-α) * EMAn-1α = 2/(n+1)n — количество значений в периоде;α — весовой коэффициент в интервале от 0 до 1, отражающий скорость старения прошлых данных: чем выше его значение, тем больший удельный вес имеют новые значения, и тем меньший старые;P — значение цены закрытия;EMAn-1 – предыдущее значение EMA в периоде.Может возникнуть вопрос: а где взять предыдущее значение EMA, если я с нынешним ещё не разобрался?В качестве первого значения EMAn-1 берётся SMA такого же периода.SMAn = SUM(P1;P2;P3;P4;P5) / nSUM() — функция, которая складывает все значения в скобках;P — значение цены закрытия;n — количество значений в периоде.
В общем, SMA это простое среднее арифметическое.
Расчеты SMA, ЕМА должны помимо графической, представляться в табличной форме в аналог таблицы, из которых берутся ценовые значения.
Ценовые значения по которым должны строиться свечные графики и линии ЕМА представлены в 1-минутных значениях. Должна быть опция построения графиков и линий ЕМА по более крупным произвольным интервалам времени (например, 5-минутным, 30-минутным и т.д.) - просто 1-минутные данные open\close\hight\low должны преобразовываться в данные за более крупный заданный интервал - алгоритм простой: например, сделать из 1-минуток 5-минутки - цена open -начальная цена каждого 5-минутного промежутка, цена max\min - тоже из данных за соответствующие 5 минут выбираются значения, цена close - последняя цена соответствующего 5-минутного промежутка).
Поскольку последние по времени ценовые данные динамически обновляются, накапливаясь при этом, то и свечные графики и линии ЕМА тоже должны в своих последних точках динамически обновляться.
Все расчетные данные должны дублироваться на отдельный лист, который сможет использоваться в дальнейших расчетах как исходный (это чтобы не сбить настройки в оригинале).
Настроить всё эргономично, наглядно.
Срок выполнения 4 дня. Оплата по безопасной сделке, либо по выполнению работы.
Если исполнитель сможет предложить опцию, чтобы прямо на графике можно было от руки (точками) дорисовать линию цены, а также линии ЕМА на будущий период +20$ к бюджету.
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