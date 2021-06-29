Требуется разработать скрипт для Google Таблиц, который будет переносить данные из таблицы в 99 слайдов Google Презентаций. Необходима автоматизация процесса, чтобы избежать ручного создания презентаций. Предоставлен тестовый скрипт с примером, нужно доработать его для соединения с 99 диапазонами. Дополнительные детали будут обсуждены во время скайп-сессии.