V-DEE

Владислав V-DEE

 
38 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
13 дней назад
Graphic Designer

Портфолио

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Отзывы заказчиков

privetrob
Роберт 
39 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Дизайн сайта по продаже косметики
Работу сделал быстро и качественно.Я остался всем доволен.Рекомендую!
Отличный заказчик, внес предоплату, по окончанию работы моментально оплатил, буду сотрудничать .Рекомендую!
Ответный отзыв
Ann_Kawper
Анна 
30 лет
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Нужны иллюстрации -иконки для мобильного приложения
Отличный дизайнер! Один из лучших! Быстро и без вопросов ознакомился с заданием, выполнил все раньше сроков, а главное качественно!
Анна очаровательная девушка! в роли заказчика проявила себя на высшем уровне . Четко поставленная задача , моментальная оплата ! РЕКОМЕНДУЮ ! буду сотрудничать и дальше !
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diski
44 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Нарисовать рисунок зубов ребенка и взрослого под стиль сайта
Все супер, выставил проект, получил предложение, просмотрел портфолио, сразу понравилось, заключили договор. За пол дня работа была сделана. Все шло гладко, все было понятливо как мне так и исполнителю. Совету, вопросов нет. Дело делается быстро, красиво, профессионально.
Отличный заказчик, четко поставленные задачи. всегда идет на уступки , моментальная оплата. Буду сотрудничать и в дальнейшем. РЕКОМЕНДУЮ !
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BrndCrte
49 лет
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Дизайн мобильного приложения
Все отлично, Влад добивается нужно результата! Рекомендую!
Отличный заказчик ! Четко поставленная задача , РЕКОМЕНДУЮ !
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rootupc
29 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Нарисовать (перерисовать) пару картинок.
Работа выполнена очень быстро и качественно. Приятно было с вами сотрудничать. Рекомендую!
Отличный заказчик. РЕКОМЕНДУЮ!
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Дизайн сайтов
5 отзывов
$20/час
от $100от 3 дней
#408
Иконки и Пиксель-арт
2 отзыва
$20/час
от $50от 1 дня
#83
Дизайн мобильных приложений
1 отзыв
$20/час
от $100от 3 дней
#66