Все супер, выставил проект, получил предложение, просмотрел портфолио, сразу понравилось, заключили договор. За пол дня работа была сделана. Все шло гладко, все было понятливо как мне так и исполнителю. Совету, вопросов нет. Дело делается быстро, красиво, профессионально.