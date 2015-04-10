Портфолио
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Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
10 лет назад
Работу сделал быстро и качественно.Я остался всем доволен.Рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, внес предоплату, по окончанию работы моментально оплатил, буду сотрудничать .Рекомендую!
$30
10 баллов
10 лет назад
Отличный дизайнер! Один из лучших! Быстро и без вопросов ознакомился с заданием, выполнил все раньше сроков, а главное качественно!
Ответный отзыв
Анна очаровательная девушка! в роли заказчика проявила себя на высшем уровне . Четко поставленная задача , моментальная оплата ! РЕКОМЕНДУЮ ! буду сотрудничать и дальше !
$30
10 баллов
10 лет назад
Все супер, выставил проект, получил предложение, просмотрел портфолио, сразу понравилось, заключили договор. За пол дня работа была сделана. Все шло гладко, все было понятливо как мне так и исполнителю. Совету, вопросов нет. Дело делается быстро, красиво, профессионально.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, четко поставленные задачи. всегда идет на уступки , моментальная оплата. Буду сотрудничать и в дальнейшем. РЕКОМЕНДУЮ !
$50
10 баллов
10 лет назад
Все отлично, Влад добивается нужно результата! Рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик ! Четко поставленная задача , РЕКОМЕНДУЮ !
$5
10 баллов
10 лет назад
Работа выполнена очень быстро и качественно. Приятно было с вами сотрудничать. Рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик. РЕКОМЕНДУЮ!
Дизайн сайтов
5 отзывов
$20/час
от $100от 3 дней
#408
Иконки и Пиксель-арт
2 отзыва
$20/час
от $50от 1 дня
#83
Дизайн мобильных приложений
1 отзыв
$20/час
от $100от 3 дней
#66