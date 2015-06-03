Дизайн мобильного приложения

Нужно нарисовать 10 простых мобильных лендингов, 640х960 (высота может варьироваться по необходимости). Примерно таких, как в примерах. Только красивых :) Нужны разные. Я подробнее объясню при переписке. И сброшу больше примеров. Тексты ...