Дизайн мобильного приложения

$170
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн мобильных приложений
Завершен11 заявок276 просмотров

Нужен минималистический дизайн мобильного приложения

приложение является каталогом скидок, каточка скидок в карточке добавляются акции

юзер интерфейс и экраны можно увидеть в вайерфрейме по этой ссылке http://fullservice.co.il/discount/discount.html#firstScreen

щелкайте по меню смотрите страницы

логотип приложения есть готовый

10 лет назад
BrndCrte
49 лет
16 лет в сервисе
Был
6 часов назад

Выбранный исполнитель

V-DEE
38 лет
14 лет в сервисе
Был
17 дней назад
10 лет назад
$50
3 дня
Все отлично, Влад добивается нужно результата! Рекомендую!
Отличный заказчик ! Четко поставленная задача , РЕКОМЕНДУЮ !

Заявки фрилансеров

V-DEE
38 лет
14 лет в сервисе
Был
17 дней назад
10 лет назад