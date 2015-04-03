Нужно сделать mock up приложения. Основная идея - собрать в одном месте всю необходимую информацию по одному эзотерическому учению. В основном это определения и схемы. Цель - предоставить пользователю эту информацию в оригинальной, удобной ...
Мобильная игра
Разработка анимации для мобильной игры
Заявки фрилансеров
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