Разработка дизайна приложения - учебника

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн мобильных приложений
Закрыт2 заявки125 просмотров

Нужно сделать mock up приложения. Основная идея - собрать в одном месте всю необходимую информацию по одному эзотерическому учению. В основном это определения и схемы. Цель - предоставить пользователю эту информацию в оригинальной, удобной форме и красивой оболочке.

10 лет назад
32f2
Стас 
47 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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