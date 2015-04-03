Дизайн мобильного приложения(календарь)

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Закрыт6 заявок197 просмотров

Нужен дизайн мобильного приложения(корпоративный календарь). В своих предложениях, указывайте пожалуйста стоимость работы и ссылки на портфолио.

10 лет назад
asolovey
42 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров