Требуется специалист по Joomla, который сможет на основе текущего шаблона сайта и доп. компонента сделать адаптированную мобильную версию сайта. Желательно иметь опыт в данной работе и показать примеры. Сайт oknamln.ru
Дизайн мобильного приложения(календарь)
Нужен дизайн мобильного приложения(корпоративный календарь). В своих предложениях, указывайте пожалуйста стоимость работы и ссылки на портфолио.
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