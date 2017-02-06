Комплексное продвижение в Интернет

Я - маркетолог с 7-ми летним стажем. С 2010 года занимаюсь комплексным продвижением коммерческих проектов в Интернет. Веду авторский блог посвященный Интернет-маркетингу - http://marketingbuzz.info, регулярно посещаю профильные конференции, как в качестве участника, так и в качестве докладчика.

Если Ваш бизнес только начинает свой путь в Интернет, я создам грамотную стратегию продвижения, в которой на основе анализа рынка и целевой аудитории будут прописаны каналы продвижения, бюджет и запланированы результаты. Реализацию созданной мною стратегии я и моя команда обеспечиваем своими силами. Однако, если у Вас есть штатные специалисты или РА, которые будут заниматься этим, мы можем выполнять координирующую роль.

Если Вы уже продаете через Интернет, но хотели бы добиться лучших результатов, я проведу аудит текущей активности и разработаю предложения по улучшению эффективности текущих каналов продвижения, а также введению новых.

Основные направления деятельности: поисковое продвижение(SEO), контекстная реклама Google Adwords, Яндекс Директ, продвижение в социальных сетях(SMM), вовлекающий маркетинг(inbound marketing).