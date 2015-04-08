Нарисовать 10 простых мобильных лендингов

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн мобильных приложений
Завершен3 заявки131 просмотр

Нужно нарисовать 10 простых мобильных лендингов, 640х960 (высота может варьироваться по необходимости).

Примерно таких, как в примерах. Только красивых :)

Нужны разные. Я подробнее объясню при переписке. И сброшу больше примеров.

Тексты готовы, сопроводительные примеры тоже есть.

Нужно как можно скорее, интересно в том числе постоянное сотрудничество.

10 лет назад
ShockInstant
Виктор 
39 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Shapoval193
Владимир 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
27 отзывов(-6)
10 лет назад
$90
2 дня
Быстрая коммуникация, быстрая работа. Сделано то что нужно.
Всем рекомендую Виктора. Четко поставил задание, максимально быстро оплатил и проверил.

Заявки фрилансеров

Shapoval193
Владимир 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
27 отзывов(-6)
10 лет назад