Нужно нарисовать 10 простых мобильных лендингов, 640х960 (высота может варьироваться по необходимости).

Примерно таких, как в примерах. Только красивых :)

Нужны разные. Я подробнее объясню при переписке. И сброшу больше примеров.

Тексты готовы, сопроводительные примеры тоже есть.

Нужно как можно скорее, интересно в том числе постоянное сотрудничество.