Требуется web-дизайнер для разработки мобильной версии сайта . ( под мобильные устройства: телефоны, планшеты). Способ построения - RESS (Responsive Design) Сайт работает с 2009 года. Данный веб-ресурс состоит из 10 шаблонов ...
Разработать иконки для мобильного приложения Android
Необходимо сделать:
1. Иконку приложения ( приложение описание диеты по группе крови)
2. 4 Иконки групп крови 0 (I), A (II), B (III), AB (IV)
upd: уточнение по размерам
1.
48 x 48 (mdpi)
72 x 72 (hdpi)
96 x 96 (xhdpi)
144 x 144 (xxhdpi)
192 x 192 (xxxhdpi)
512 x 512 (Google Play store)
2.
48 x 48 (mdpi)
72 x 72 (hdpi)
96 x 96 (xhdpi)
144 x 144 (xxhdpi)
192 x 192 (xxxhdpi)
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