Разработать иконки для мобильного приложения Android

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн мобильных приложений
Завершен12 заявок192 просмотра

Необходимо сделать:

1. Иконку приложения ( приложение описание диеты по группе крови)

2. 4 Иконки групп крови 0 (I), A (II), B (III), AB (IV)

upd: уточнение по размерам

1.

48 x 48 (mdpi)

72 x 72 (hdpi)

96 x 96 (xhdpi)

144 x 144 (xxhdpi)

192 x 192 (xxxhdpi)

512 x 512 (Google Play store)

2.

48 x 48 (mdpi)

72 x 72 (hdpi)

96 x 96 (xhdpi)

144 x 144 (xxhdpi)

192 x 192 (xxxhdpi)

Android
10 лет назад
tan78
Олег 
46 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

uglevich
Игорь 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад
$20
2 дня
быстро и качественно
Все отлично

Заявки фрилансеров

uglevich
Игорь 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад