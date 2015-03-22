Дизайн видео плеера для браузера iOS Safari

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн мобильных приложений
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Требуется разработать дизайн простого видео плеера, который будет корректно отображаться в iOS Safari на iPad и iPhone.

У плеера будет черный фон и по центру кнопка 'Play'. Далее, при воспроизведении видео будет время и кнопка 'Pause'.

У исполнителя должен быть опыт дизайна под мобильные браузеры или работы в паре с верстальщиком под мобильные устройства. Так же должна быть возможность протестировать на iPhone и iPad.

iOS
10 лет назад
jack31
42 года
12 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

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