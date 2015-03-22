Дизайн видео плеера для браузера iOS Safari

Требуется разработать дизайн простого видео плеера, который будет корректно отображаться в iOS Safari на iPad и iPhone.

У плеера будет черный фон и по центру кнопка 'Play'. Далее, при воспроизведении видео будет время и кнопка 'Pause'.

У исполнителя должен быть опыт дизайна под мобильные браузеры или работы в паре с верстальщиком под мобильные устройства. Так же должна быть возможность протестировать на iPhone и iPad.