Разработка мобильной версии сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн мобильных приложений
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Требуется специалист по Joomla, который сможет на основе текущего шаблона сайта и доп. компонента сделать адаптированную мобильную версию сайта. Желательно иметь опыт в данной работе и показать примеры. Сайт oknamln.ru

Joomla
10 лет назад
beat86
38 лет
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров