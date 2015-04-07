Дизайн мобильной 2д игры: персонажи и бекграунд

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн мобильных приложений
Закрыт1 заявка116 просмотров

Требуется нарисовать 6 типов врагов (маленьких), и 2 больших + задний фон 2 + иконку + фанарт

Визуально что будет вот пример(как оно сейчас):https://pp.vk.me/c625424/v625424956/3606b/jwEHkW4SzTA.jpg

анимации не нужны

10 лет назад
Drukalo
38 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров