Дизайн мобильного приложения

$170
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн мобильных приложений
Закрыт3 заявки107 просмотров

Нужен минималистический дизайн мобильного приложения

приложение является каталогом скидок, каточка скидок в карточке добавляются акции

юзер интерфейс и экраны можно увидеть в вайерфрейме по этой ссылке http://fullservice.co.il/discount/discount.html#firstScreen

щелкайте по меню смотрите страницы

логотип приложения есть

10 лет назад
BrndCrte
49 лет
16 лет в сервисе
Был
6 часов назад

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Нет заявок фрилансеров